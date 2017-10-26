وزيرخارجية السودان: سلفاكير يبدأ زيارة رسمية للخرطوم الثلاثاء المقبل

الخرطوم - أ ش أ:

أعلن وزير الخارجية السوداني، الدكتور إبراهيم غندور، أن رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت سيبدأ زيارة رسمية إلى الخرطوم الثلاثاء المقبل.

وقال غندور ، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن سلفاكير سيناقش مع نظيره السوداني عمر البشير، حزمة من القضايا ذات الاهتمام المشترك أبرزها ملتقى السلام والأمن في دولة جنوب السودان .

وينتظر أن يبحث الرئيسان كذلك مسار تنفيذ اتفاق التعاون الذي وقعه البلدان في عام 2012 .