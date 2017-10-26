ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

واشنطن - (د ب أ):

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الصينى شى جين بينج على تعيينه من جانب الحزب الشيوعي رئيسا للصين لفترة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات.

وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر: "تحدثت إلى الرئيس الصيني شي لتهنئته على ترقيته الاستثنائية، وناقشنا أيضا قضيتي كوريا الشمالية والتجارة، وهما موضوعان مهمان للغاية!".

وأعرب ترامب عن تطلعه لرؤية شي وزوجته في الصين الشهر المقبل في إطار جولة أسيوية أوسع، قائلاً: "آمل أن تكون رحلة تاريخية".