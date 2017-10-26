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ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

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مصراوي Masrawy

يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

11:38 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الصينى شى جين بينج على تعيينه من جانب الحزب الشيوعي رئيسا للصين لفترة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات.

وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر: "تحدثت إلى الرئيس الصيني شي لتهنئته على ترقيته الاستثنائية، وناقشنا أيضا قضيتي والتجارة، وهما موضوعان مهمان للغاية!".

وأعرب ترامب عن تطلعه لرؤية شي وزوجته في الصين الشهر المقبل في إطار جولة أسيوية أوسع، قائلاً: "آمل أن تكون رحلة تاريخية".

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