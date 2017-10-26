نقل رئيس البرازيل إلى المستشفى قبل تصويت على محاكمته بالفساد

ريو دي جانيرو - (د ب أ):

جرى نقل الرئيس البرازيلى ميشيل تامر إلى المستشفى، اليوم الاربعاء، في الوقت الذي كان من المقرر أن يصوت فيه مجلس النواب على ما اذا كان يجب محاكمته في قضية الفساد.

وقالت الرئاسة ،على موقع تويتر، إن تامر (77 عاما)، يعانى من متاعب في المسالك البولية، وجرى نقله الى مستشفى عسكري في العاصمة الاتحادية برازيليا ليخضع للكشف الطبي وعلاجه.

وجاء الإعلان عن نقل الرئيس إلى المستشفى، في الوقت الذي كان من المقرر أن يصوت فيه على ما إذا كان سيتم رفع الحصانة عن تامر، حتى يمكن أن يمثل أمام المحاكمة، بتهم تتعلق بادعاءات أنه استفاد من الرشاوى التي حصل عليها حزبه "حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية" على مدى عدة سنوات.

وكان من المتوقع أن يفوز تامر بالتصويت بفضل الأغلبية المريحة لحزبه في البرلمان.

وقد تأخر التصويت بسبب عدم وجود عدد كاف من النواب.

وقد نجا تامر من تصويت أول بشأن اتهامات بالفساد ذات صلة في أغسطس الماضي، عندما قرر البرلمان عدم التحقيق فيها.