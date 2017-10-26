أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

نقل رئيس البرازيل إلى المستشفى قبل تصويت على محاكمته بالفساد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نقل رئيس البرازيل إلى المستشفى قبل تصويت على محاكمته بالفساد

11:37 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

نقل رئيس البرازيل إلى المستشفى قبل تصويت على محاكمته بالفساد

الرئيس البرازيلى ميشيل تامر

ريو دي جانيرو - (د ب أ):

جرى نقل الرئيس البرازيلى ميشيل تامر إلى المستشفى، اليوم الاربعاء، في الوقت الذي كان من المقرر أن يصوت فيه مجلس النواب على ما اذا كان يجب محاكمته في قضية الفساد.

وقالت الرئاسة ،على موقع تويتر، إن تامر (77 عاما)، يعانى من متاعب في المسالك البولية، وجرى نقله الى مستشفى عسكري في العاصمة الاتحادية برازيليا ليخضع للكشف الطبي وعلاجه.

وجاء الإعلان عن نقل الرئيس إلى المستشفى، في الوقت الذي كان من المقرر أن يصوت فيه على ما إذا كان سيتم رفع الحصانة عن تامر، حتى يمكن أن يمثل أمام المحاكمة، بتهم تتعلق بادعاءات أنه استفاد من الرشاوى التي حصل عليها حزبه "حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية" على مدى عدة سنوات.

وكان من المتوقع أن يفوز تامر بالتصويت بفضل الأغلبية المريحة لحزبه في البرلمان.

وقد تأخر التصويت بسبب عدم وجود عدد كاف من النواب.

وقد نجا تامر من تصويت أول بشأن اتهامات بالفساد ذات صلة في أغسطس الماضي، عندما قرر البرلمان عدم التحقيق فيها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الشرطة البرازيلية تقتل سائحة إسبانية بالخطأ في ريو دي جانيرو

    أخبار

  • تلميذ يفتح النار في مدرسته بالبرازيل ويقتل اثنين

    أخبار

  • مصرع 4 أطفال في حادث بشع داخل مركز رعاية في البرازيل

    أخبار

  • القضاء البرازيلي يرفض طعنا تقدم به تامر لمنع محاكمته

    أخبار

إعلان

0218cceaa0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات