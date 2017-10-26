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​رويترز: مقتل شخص وإصابة ثلاثة في انفجار بأوكرانيا

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مصراوي Masrawy

​رويترز: مقتل شخص وإصابة ثلاثة في انفجار بأوكرانيا

11:33 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

​رويترز: مقتل شخص وإصابة ثلاثة في انفجار بأوكرانيا

القاهرة- مصراوي:

ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أن انفجار وقع في العاصمة الأوكرانية كييف أسفر عن مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين بمن فيهم عضو البرلمان الأوكرانى إيجور موسيتشوك.

وقال زوريان شكيرياك المستشار بوزارة الداخلية الأوكرانية: "أصيب أربعة أشخاص إجمالا في الانفجار. للأسف أحدهم توفي في الطريق إلى المستشفى متأثرا بجروحه. هذا الرجل في حوالي الثلاثين من العمر ويجري التأكد من هويته".

وقال مصدر في وزارة الداخلية الأوكرانية، إن المحققين كانوا فى مكان الحادث حيث ظهرت دراجة نارية بالقرب من مدخل محطة تليفزيون.

وبحسب "رويترز"، قالت المتحدثة باسم الشرطة في كييف إن السلطات تلقت معلومات حول انفجار سيارة في منطقة "سولينسكي" بكييف. فيما لم ترد أى معلومات رسمية حول المشتبه فيهم المحتملين أو الدافع وراء الهجوم.

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