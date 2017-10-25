بعد ظهوره في مؤتمر «سليمان».. ماذا قدم ممدوح عباس للزمالك؟

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حضر ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، مؤتمر أحمد سليمان، المرشح المحتمل لرئاسة القلعة البيضاء، في الانتخابات المقبلة، المقرر انعقادها في الـ23 وال24 من شهر نوفمبر المقبل.

وأعلن «عباس» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء، دعمه لسليمان في الانتخابات أمام مرتضى منصور، بـ 2 مليون جنيه.

ظهور ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق، بالمؤتمر الانتخابي لأحمد سليمان اليوم أثار الجدل بعد إعلانه رسميًا دعمه لقائمة سليمان وحضوره المؤتمر الصحفي الخاص بهم داعمًا لهم ضد مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء الحالي ،وانقسم المؤيدين لسليمان بين مؤيدًا ومعارضًا للأمر.

حيث شهدت فترة تواجد ممدوح عباس، رئيسًا للزمالك، عدد كبير من الأزمات والعديد من الانتكاسات التي تعرض لها فريق الكرة الذي تراجع بشكل كبير خلال عهده، وهو ما قد يؤثر على مشوار أحمد سليمان.

ويستعرض «التحرير» رحلة ممدوح عباس مع نادي الزمالك:

السيرة الذاتية:

ممدوح محمد فتحي عباس من مواليد الدقهلية عام 1946، ملياردير مصري يعمل في مجالات البترول تخرج من كلية الاقتصاد و العلوم السياسية بالقاهرة عام 1967، بدأ حياته المهنية كموظف بشركة النصر للتصدير والاستيراد، وإتجه بعدها إلى العمل الحر وأنشأ أولى شركاته عام 1980 والتي عمل من خلالها في مجال التجارة، قبل أن يطور أنشطته لتشمل مجالات البترول وتكنولوجيا المعلومات.

بدايته مع الزمالك:

شغل منصب أمين صندوق نادي الزمالك عام 2005 في المجلس المعين برئاسة مرسي عطالله بعد حل مجلس مرتضى منصور واستمر «عباس» لمدة عام في منصب أمين الصندوق قبل عودة مرتضى منصور بحكم قضائي.

فترة رئاستة:.

ترأس نادي الزمالك بالتعيين من العام 2006 إلى 2008، وانتخب رئيسًا للنادي في مايو 2009، غير أنه لم يستمر في المنصب لأكثر من عام بعدما أصدر المجلس القومي للرياضة قرار بحل المجلس على خلفية الحكم القضائي الذي حصل عليه مرتضى منصور ببطلان انتخابات الزمالك عام 2009 بسبب عدم اطمئنان هيئة المحكمة لسلامة العملية الانتخابية بعد العبث في الأوراق والأحراز، إلا أنه عاد من جديد لمنصب رئيس النادي بعد تنازل مرتضى منصور عن القضية واستمر حتى نهاية مدته القانونية في 2013 وتولي كمال درويش رئاسة النادي بالتعيين حتى اقامة الانتخابات في 2014 والتي غاب عنها عباس وفاز بها مرتضى منصور.

علي مدار ما يقرب من 7 سنوات تولى خلالهم ممدوح عباس رئاسة القلعة البيضاء سواء بالتعيين أو بالانتخاب لم يحقق رجل الأعمال سوي بطولة واحدة وهي كأس مصر عام 2008، وشهدت فتره توليه العديد من الإخقاقات والأزمات في الفريق الأبيض على المستوي الرياضي وأيضًا في المنشئات.

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أزمات الزمالك في ولايته:

شهدت فترة عباس مع الزمالك تراجع كبير في نتائج الفرق الرياضية في الألعاب المختلفة سواء علي الصعيدين المحلي اوالإفريقي ، حيث قام بجلب مجموعة كبيرة من اللاعبين لفريق الكرة الأول مقابل أموال كبيرة دون استفادة النادي منهم علي المستوي الفني ، حيث كان اهتمامه الأول هو التعاقد مع بعض الأسماء الكبيرة فقط لاستخدامها في حملاته الإنتخابيه وكان أبرزها الغاني جونيور أجوجو حيث كلف خزينة النوادي قرابه 40 مليون جنيه ولم يقدم أي شىء للفريق الأبيض وظلت ديونه تطارد الزمالك حتى هذة اللحظة حيث تقدم بشكوي ضد النادي للحصول علي مستحقات مالية متأخرة قدرتها المحكمة الرياضية في وقت سابق بمليون و800 ألف يورو.

وعلى صعيد الألعاب الأخرى فقد وصل الأمر بفريق اليد إلى المنافسة على الهبوط بسبب إهماله فرق الألعاب الجماعية وعدم صرف مستحقاتهم أو تدعيهما وهو ما تسبب في هجرة جماعية لنجوم الزمالك في هذه الألعاب وانحدار مستواها من المنافسة على البطولات إلى المنافسة على البقاء.

أزمات مستحقات اللاعبين:

لم تتوقف الأزمة عند أجوجو فقط حيث حصل البرازيلي ريكاردو أيضا علي حكم من المحكمة الرياضية بأحقيته في الحصول علي مليون و200 ألف دولار بالإضافة إلي كريم الحسن الذي يحق له الحصول علي مليون و250 ألف دولار وأيضا الكاميروني أليكسيس موندومو الذي طالب بالحصول علي 600 ألف دولار بالإضافة إلى ما يقرب من 15 مليون جنيه لعدد من اللاعبين المحليين أبرزهم أحمد حسن وعبد الواحد السيد وأحمد سمير ومحمود فتح الله .

أزمة فريق كرة اليد:

ولم تلاحق الأزمات ممودح عباس على مستوى فريق الكرة فقط ولكن ايضا في ألألعاب الأخرى وكان أبرزها فريق اليد الذي حقق نجاحات كبيرة أبهرت إفريقيا في ذلك الوقت بالحصول علي ثالث العالم واكتساحه كافة البطولات المحلية والإفريقية ، حيث قام رئيس الزمالك وقتها بتسريح عدد كبير من اللاعبين الأبرز في تاريخ القلعة البيضاء بحجة عدم وجود موارد مالية وأزمات المستحقات للإنفاق علي لعبة اليد ، حتي أصبح فريق اليد الأقوي في إفريقيا مهددا بالهبوط لدوري الدرجة الثانية قبل موسمين في كارثه كبيرة عايشتها جماهير القلعة البيضاء.

أزمة الصفقات:

فشل رئيس النادي في إبرام العديد من الصفقات التي دخل فيها غريمه التقليدي النادي الأهلي بعدما كان يوعد جماهير القلعة البيضاء بإنهائها وكان أبرزهم: أحمد حسن وأحمد فتحي وسيد معوض وشريف عبد الفضيل ومحمد ناجي جدو والتي كاد أن يتم حبس حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس الإدارة حينذاك بسبب وجود تزوير في ايصالات أمانة وهو ما اجبر الزمالك على التنازل والرضوخ أمام اللاعب والنادي الأهلي..

أزمته مع الجماهير:

دعت جماهير الزمالك ورابطة الوايت نايتس إلى وقفه احتجاجية أمام نادي الزمالك في ميت عقبة للاحتجاج على مستوى فريق الكرة وأوضاع النادي وحدثت مناوشات بين الجماهير وأمن النادي تسببت في مقتل عمرو حسين مشجع الزمالكعلى أبواب القلعة البيضاء وهوما تسبب في انقلاب الجماهير عليه والمطالبة برحيل واتهامة بأنه المحرض على قتل عمرو حسين خاصة وأنه قبل الواقعة ب 24 ساعة هدد من يقترب من أسوار النادي.

الحجز على أرصدة الزمالك:

عقب فوز مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة الحالي قام ممدوح عباس بالحجز على أموال نادي الزمالك في البنوك ليسترد الأموال التي سبق وأن أقرضها للنادي وقت أن كان يتولى رئاسة مجلس الإدارة وهو ما عرض الزمالك لأزمة كبيرة يسعى المجلس الحالي لحلها حتى الأن وكاد أن يتسبب الحجز في انهيار فريق الكرة لعدم قدرة النادي على سداد مستحقات اللاعبين أو التعاقد مع لاعبين جدد لدعم الفريق.