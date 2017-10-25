أهلي طرابلس يعلن فسخ تعاقده مع طلعت يوسف

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كتب: عبدالرحمن مصطفى

قرر مجلس إدارة نادي أهلي طرابلس الليبي، إقالة طلعت يوسف المدير الفني للفريق من منصبه، بسبب سوء النتائج التي حققها الفريق الليبي، خلال الفترة الأخيرة.

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وأعلنت الصفحة الرسمية لنادي أهلي طرابلس الليبي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه تقرر فسخ عقد طلعت يوسف بالتراضي بين الطرفين، حيث تم إسناد المهمة لعادل خزام.

كان أهلي طرابلس الليبي، تعادل أمام فريق الخمس الليبي، بهدف لكل منهما، بالدوري الليبي، ليواصل الفريق السقوط تحت قيادة مدربه المصري طلعت يوسف.



يذكر أن طلعت يوسف قاد فريق أهلي طرابلس الليبي، للتأهل من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، رفقة اتحاد العاصمة الجزائري، في المجموعة التي كان يشارك فيها فريق الزمالك.