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إصابة 3 أطفال في تصادم سيارة بجدار نفق الثلاثيني في الإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

إصابة 3 أطفال في تصادم سيارة بجدار نفق الثلاثيني في الإسماعيلية

11:27 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

إصابة 3 أطفال في تصادم سيارة بجدار نفق الثلاثيني في الإسماعيلية

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

أصيب 3 أطفال، مساء اليوم الأربعاء، في تصادم سيارة بجدار نفق الثلاثيني، في محافظة الإسماعيلية.

وقالت مصادر طبية، إن سيارة ملاكي، اصطدمت في جدار النفق بسبب السرعة الزائدة، وأصيب 3 أطفال بإصابات بالغة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الإسماعيلية العام.

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