إصابة 3 أطفال في تصادم سيارة بجدار نفق الثلاثيني في الإسماعيلية
إصابة 3 أطفال في تصادم سيارة بجدار نفق الثلاثيني في الإسماعيلية
11:27 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017
الإسماعيلية _ إنجي هيبة:
أصيب 3 أطفال، مساء اليوم الأربعاء، في تصادم سيارة بجدار نفق الثلاثيني، في محافظة الإسماعيلية.
وقالت مصادر طبية، إن سيارة ملاكي، اصطدمت في جدار النفق بسبب السرعة الزائدة، وأصيب 3 أطفال بإصابات بالغة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الإسماعيلية العام.
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