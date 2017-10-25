إصابة 3 أطفال في تصادم سيارة بجدار نفق الثلاثيني في الإسماعيلية

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

أصيب 3 أطفال، مساء اليوم الأربعاء، في تصادم سيارة بجدار نفق الثلاثيني، في محافظة الإسماعيلية.

وقالت مصادر طبية، إن سيارة ملاكي، اصطدمت في جدار النفق بسبب السرعة الزائدة، وأصيب 3 أطفال بإصابات بالغة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الإسماعيلية العام.