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تحريات المباحث: "نيجيري عض طفل القطامية بسبب رفضه لعب الكرة معهم"

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مصراوي Masrawy

تحريات المباحث: "نيجيري عض طفل القطامية بسبب رفضه لعب الكرة معهم"

11:16 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

مديرية أمن القاهرة

كتب – فتحي سليمان:

كشف مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل جديدة في واقعة "عض" نيجيري لطفل، في منطقة القطامية، قائلاً إن المتهم عرض على بعض الأطفال والصبية في الشارع لكي يلعب معهم ووافقوا غير أن أحدهم رفض ذلك، فاستشاط المتهم غضبًا و"جرى" خلفه للاعتداء عليه.

أضافت التحريات، أن المتهم 30 سنة، اعتدى على الطفل "13 سنة" بمنطقة القطامية، فور اللحاق به، و"عضه" في منطقة مميته برقبته ما تسبب في إصابته بجرح قطعي، وكاد أن يفقد الطفل فيها حياته.

وأشارت التحريات أنً العضة تسببت في جرح غائر في الرقبة ما استدعي إجراء عملية جراحية داخل أحد المستشفيات.

ولفتت التحريات أن الواقعة حدثت مساء أمس، وأن بعض المصلين أنقذوا الطفل عقب خروجهم من صلاة المغرب، من فتك الأفريقي، وقاموا بتسليمه لرجال الشرطة.

أضافت التحريات أن الأهالي فور ضبطهم للنيجيري، ولقنه الأهالي علقة ساخنة، وحرروا محضراً ضده حمل رقم 6567 قسم ثالث القطامية.

وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث وعرض المتهم علي طبيب نفسي.

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مصراوي Masrawy

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