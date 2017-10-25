مصادر تؤكد أن حادث الهجوم على الشرطة الروسية ليس إرهابيا

ستافروبول(روسيا) - (د ب أ):

ذكر مصدر مطلع أن الهجوم، الذي شنه رجلان مسلحان على ضباط شرطة في إقليم ستافروبول جنوب غربي روسيا، ليس إرهابيا.

وقال المصدر،الذي لم يتم تسميته، إن المهاجمين مجرمان عاديان، بحسب وكالة انترفاكس.

كانت إدارة الداخلية في إقليم ستافروبول قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن إصابة شرطيين بطلق ناري في مدينة ييسينتوكي، خلال تفقدهما الهويات، والقضاء على أحد المهاجمين والبحث جار عن الثاني.

وتابع المصدر المطلع أن البحث عن المهاجم الثاني مازال مستمرا.

يشار إلى أن روسيا القت، في الأشهر القليلة الماضية، القبض على عدد من الإرهابيين المشتبه بهم من الجمهوريات الإسلامية السوفيتية سابقا في وسط آسيا، والتي غالبية سكانها من المسلمين.

وقاتل عدة آلاف من مسلمي هذه الجمهوريات في صفوف داعش في سورية والعراق.