حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العالمية، اليوم الأربعاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها مباحثات رئيس الوزراء العراقي في أنقرة وزيارة الرئيس الألماني إلى روسيا، علاوة على تبني تنظيم داعش عملية إرهابية في ليبيا.

1- رئيس الوزراء العراقي في زيارة رسمية إلى أنقرة

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أجرى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سلسلة اجتماعات معلنة ومغلقة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة التي وصلها اليوم برفقة وفد وزاري رفيع المستوى .

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2- ستة قتلى لتنظيم داعش بضربة جوية في اليمن

آثار الدمار بعد قصف لمقاتلات التحالف العربي بصنعاء

قتل ستة عناصر تابعين لتنظيم داعش المتطرف في ضربة جوية نفذتها طائرة من دون طيار يرجح انها أمريكية في وسط اليمن، بحسب ما أفادت مصادر في قوات الحكومة اليمنية المعترف بها.

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3- الرئيس الألماني يجري مشاورات مع نظيره الروسي

الرئيس الألماني ونظيره الروسي

دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بعيد لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، إلى اعادة الحوار مع روسيا وتضميد "الجراح المفتوحة" بين البلدين بسبب الأزمة الأوكرانية.

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4- وزيرالدفاع الروسي يجرى محادثات مع أمير قطر

وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

أجرى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

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5- داعش يعلن المسؤولية عن الهجوم على بوابة كتيبة ليبية

عناصر من مقاتلي داعش في مدينة مصراتة الليبية

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" المسؤولية عن الهجوم المسلح على بوابة تابعة للكتيبة 152 ببوابة الـ60 جنوب مدينة أجدابيا شرقي ليبيا.

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