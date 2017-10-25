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بدأ تطبيق إجراءات أمنية مشددة على الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة

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مصراوي Masrawy

بدأ تطبيق إجراءات أمنية مشددة على الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة

10:56 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

بدأ تطبيق إجراءات أمنية مشددة على الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة

رحلات الطيران الدولية

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت إدارة أمن النقل الأمريكية، اليوم الأربعاء، خضوع ركاب كل رحلات الطيران الدولية المتجهة إلى الولايات المتحدة لإجراءات أمن وتفتيش أشد صرامة اعتبارا من غد الخميس.

وستبدأ شركات الطيران تطبيق هذه الإجراءات، التي قد تتضمن فحصا إضافيا للركاب وتفتيش أكبر للأجهزة الإلكترونية الشخصية مع زيادة إجراءات الأمن حول الطائرات ومناطق الركاب قبل إقلاعها إلى الولايات المتحدة.

وقالت "ليزا فاربشتاين"، المتحدثة باسم إدارة أمن النقل الأمريكية: "هذه الإجراءات الجديدة ستشمل كل الرحلات المنطلقة من المطارات التي تمثل نقطة الانطلاق الأخيرة للطائرة نحو الولايات المتحدة".

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت، في يونيو الماضي، أنها ستفرض إجراءات تفتيش أشد صرامة على ركاب رحلات الطيران التجارية المتجهة إلى الولايات المتحدة، كجزء من سلسلة إجراءات تأمين الرحلات الجوية.

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