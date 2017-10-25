البرلمان البريطاني يصوت على اتفاق نهائي قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

لندن - (د ب أ):

أعلن متحدث باسم ديفيد ديفيس الوزير البريطاني المكلف بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن البرلمان البريطاني سيجري تصويتا على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل مغادرة بريطانيا الاتحاد.

وقال المتحدث في لندن اليوم الاربعاء: "نحن نعمل للتوصل إلى اتفاق حول الاتفاق النهائي في الوقت المناسب قبل مغادرة الاتحاد الأوروبي في مارس 2019"، مؤكدا على أن الحكومة البريطانية سوف تفي "بالتزامها الطويل الأجل بالتصويت في كلا المجلسين "قبل خروج بريطانيا عن التكتل.

وفى وقت سابق اليوم، بدا دافيس متشككا حول ما اذا كان هذا التحرك ممكنا، حيث أخبر المشرعين بأن التوصل إلى اتفاق مع بروكسل يمكن أن يأتي متأخرا للغاية "في الدقيقة التاسعة والخمسين من الساعة الحادية عشرة".

وقد أخذ العديد من المراقبين في بريطانيا هذا على أنه يعني أن التصويت قبل المغادرة ليس مضمونا.

وقد أعربت رئيسة الوزراء تيريزا ماي مرارا وتكرارا عن تفاؤلها بتوصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في الوقت المحدد.