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عمدة لنكولن ينفي وجود دوافع إرهابية وراء إطلاق النار في ولاية لويزيانا الأمريكية

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مصراوي Masrawy

عمدة لنكولن ينفي وجود دوافع إرهابية وراء إطلاق النار في ولاية لويزيانا الأمريكية

10:40 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

عمدة لنكولن ينفي وجود دوافع إرهابية وراء إطلاق النار في ولاية لويزيانا الأمريكية

الشرطة الامريكية

واشنطن - أ ش أ:

نفى مايك ستون عمدة مقاطعة لنكولن الواقعة شمال ولاية لويزيانا الأمريكية، وجود أية دوافع إرهابية وراء حادث إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق اليوم الأربعاء في جامعة جرامبلنج، وأسفر عن مصرع اثنين من الطلاب على الأقل.

ونقلت (ايه بى سي نيوز) الأمريكية عن عمدة المقاطعة قوله: "إن الجاني تمكن من الفرار من موقع الحادث، وإن الشرطة المحلية تقوم في الوقت الراهن بجمع المعلومات وإجراء التحقيقات لاعتقاله، حيث يعتقد أنه ليس طالبا في جامعة جرامبلنج".

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