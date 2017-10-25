عمدة لنكولن ينفي وجود دوافع إرهابية وراء إطلاق النار في ولاية لويزيانا الأمريكية

واشنطن - أ ش أ:

نفى مايك ستون عمدة مقاطعة لنكولن الواقعة شمال ولاية لويزيانا الأمريكية، وجود أية دوافع إرهابية وراء حادث إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق اليوم الأربعاء في جامعة جرامبلنج، وأسفر عن مصرع اثنين من الطلاب على الأقل.

ونقلت شبكة (ايه بى سي نيوز) الإخبارية الأمريكية عن عمدة المقاطعة قوله: "إن الجاني تمكن من الفرار من موقع الحادث، وإن الشرطة المحلية تقوم في الوقت الراهن بجمع المعلومات وإجراء التحقيقات لاعتقاله، حيث يعتقد أنه ليس طالبا في جامعة جرامبلنج".