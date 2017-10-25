السياحة الألمانية.. طوق النجاة الذي تحاول قطر حرقُه

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تحركات مكثفة للحكومة بمختلف أجهزتها ومؤسساتها، من أجل إنقاذ القطاع السياحي، وانتشاله من حالة الركود التى أصابته منذ سنوات طويلة، تقابلها حملة مضادة لعرقلة تلك الجهود، كان آخرها خبر إذاعته قناة الجزيرة القطرية، في ساعة مبكرة من صباح أمس "الثلاثاء"، بشأن تحذير حكومة ألمانيا مواطنيها من السفر إلى مصر، بدعوى ارتفاع احتمال وقوع حوادث إرهابية في مصر.

واليوم، أصدرت سفارة ألمانيا في القاهرة بيانًا توضيحيًا بهذا الشأن، نفت فيه تحذيرها السفر إلى كافة أنحاء مصر، موضحة أن حظر السفر يخص مناطق محددة في البلاد.

تأتي تلك التصريحات عقب تصريحات هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، بأن تعداد السائحين الألمان فى مصر وصل إلى نحوى 800 ألف سائح هذا العام وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضى، وهو أعلى رقم سجلته مصر منذ عام 2011، ومن المتوقع أن ينتهى العام بنحو مليون سائح.

السياحة الألمانية في الصدارة

وحسب الإحصائيات، ارتفع عدد السياح الألمان إلى مصر، خلال الـ9 أشهر الأولى من 2017، بنحو 91% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتتصدر بلا منافس الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وقضى الألمان 8.7 ملايين ليلة سياحية بزيادة 157%، وبذلك تخطت ألمانيا أعداد نفس الفترة من عام 2015 ما قبل أزمة الطائرة الروسية، والتي سجلت 737 ألف سائح، وفي سبتمبر الماضي سجل عدد السائحين الألمان نحو 115 ألف سائح، بارتفاع 140%، وقضوا 1.3 مليون ليلة سياحية بزيادة 218%، ما يشير إلى القفزات المرتقبة في السوق الأول بالمقصد السياحي المصري.

وخلال آخر 6 سنوات، شهدت السياحة المصرية من اضطرابات عصفت بها، خصوصا عام 2016، الذى شهد أسوأ معدلات للسياحة المصرية بعد حادث تحطم الطائرة الروسية فوق شرم الشيخ، وتعليق الرحلات الروسية لمصر ومنع بريطانيا مواطنيها من التوجه لمنتجعات شرم الشيخ.

وفى سبيل تغيير المشهد، زار الرئيس عبد الفتاح السيسي برلين في 3 يونيو 2015، والزيارة الثانية فى يونيو 2017، ما ساهم فى تعزيز نسب السياحة وتدعيم التعاون الاقتصادي من أجل زيادة نسب الزوار السائحين إلى مصر.

شاهد أيضا

تأتي تلك الخطوة بعد إعلان الدول الإسكندنافية "السويد وفنلندا والنرويج والدنمارك"، رفع القيود المفروضة على سفر مواطنيها إلى المناطق السياحية فى جنوب سيناء منذ نحو 15 شهرًا.

جهود مصر لانتشال القطاع

وحاولت "السياحة" على مدار الأشهر الماضية، عمل حملة تستهدف 11 دولة عن طريق استضافة واستغلال زيارة العديد من مشاهير وأعلام السياسة والفن والرياضة، مما أسهم إيجابيا فى رفع الحظر الجوى كاملا عن بعض المقاصد السياحية المصرية من معظم الدول الأوروبية، ما ظهر جليّا في الحفلات التى أقامتها الوزارة خلال الأشهر القليلة الماضية، فضلا عن استقدام كبار النجوم من أجل التعريف بالحضارة المصرية ونشر صور لهم بجوار المزارات السياحية.

وتستقبل مصر أغلب أعدادها من السياح من أربعة أسواق رئيسية فى أوروبا، وهو ما جعل التأثير أكبر فى الأزمة الأخيرة، وتعد التشيك وبولندا وأوكرانيا من الأسواق التى نجحت مصر فى إضافتها بصورة كبيرة، بالإضافة إلى الصين ولكن المشكلة الأساسية فى الطيران لدول جنوب شرق آسيا لأن الطيران من تلك الدول مكلف جدا سواء من الصين أو اليابان رغم تسيير بعض الرحلات إلى تلك الأسواق ومنها السوق اليابانى الذى يتم إضافة رحلة إليه فى نهاية شهر أكتوبر الحالي.

يذكر أن عام 2010 كان يطلق عليه "عام الذروة"، حيث استقبلت مصر نحو 14٫7 مليون سائح، بإجمالي إيرادات تخطى 12 مليار دولار، وعقب اندلاع ثورة يناير توقفت الحركة كرد فعل طبيعي لما صاحب الثورة من أحداث، واستمر الانهيار فى القطاع السياحي طوال فترة الرئيس المعزول محمد مرسي، وتراجعت الحركة السياحة إلى معدلات كبيرة وصلت إلى 4 ملايين سائح في العام، فيما حاول السيسي وحكومته انعاش القطاع السياحي من خلال وضع خطط ترويجية مختلفة واستقدام كبار الشخصيات فى العالم للترويج للسياحة المصرية.

وفى محاولة لدعم العاملين بقطاع السياحة، أعلن البنك المركزى المصرى اطلاقه فى شهر مارس 2013، مبادرة لدعم العاملين بقطاع السياحة، ومد العمل بها لفترة تنتهى بنهاية فبراير 2018، وهى المبادرة التى تهدف لتأجيل استحقاقات البنوك للعاملين بهذا القطاع، ومنحهم قروض التجزئة، إضافة إلى ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى، مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقى بنود المبادرة.

وكان سقوط الطائرة الروسية فى 31 أكتوبر 2015، بمثابة الأزمة الأعنف التى واجهت الدولة المصرية والتى أثرت بشكل كبير على معدلات السياحة فى مصر لاسيما أن السوق الروسية كانت الأولى المصدرة للسياحة إلى مصر بنحو 3 ملايين سائح، تليها بريطانيا بنسبة مليون ونصف المليون سائح، فأحبطت تلك الكارثة بعض الشيء المخططات الترويجية التى تستهدفها مصر فى تلك الأونه، إلا أن سرعان ما استعادت الأجهزة التنفيذية بالدولة زمام الأمور مرة أخرى، وشهدت الحركة السياحية انتعاشًا نسبيا فى الآونة الأخيرة.