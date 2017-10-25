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«ديربي في الصدارة ومعركة ضد الجن».. مواجهات «ساخنة» بالدوري رغم «غياب البطل»

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«ديربي في الصدارة ومعركة ضد الجن».. مواجهات «ساخنة» بالدوري رغم «غياب البطل» «ديربي في الصدارة ومعركة ضد الجن».. مواجهات «ساخنة» بالدوري رغم «غياب البطل»

التحرير

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تنطلق الجولة السابعة من الدوري الممتاز (المصرية للاتصالات) 2017/2018، غدًا الخميس، بإقامة ثلاث مواجهات (طنطا × للمقاصة - سموحة × طلائع الجيش).

وستسمر الجولة على مدار 4 أيام، حيث سيقام 4 مواجهات (الداخلية × الاتحاد السكندري - المصري البورسعيدي × الإسماعيلي - إنبي × الرجاء - الانتاج الحربي × المقاولون العرب) الجمعة، ولقاء (بتروجيت × النصر) السبت، ولقاء (وادي دجلة × ) الأحد.

وقررت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، تأجيل مواجهة النادي الأهلي أمام الأسيوطي سبورت، لخوض المارد الأحمر غمار الدور النهائي في دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد الرياضي المغربي، حيث سيقام لقاء الذهاب السبت المقبل على برج العرب.

وجهين جداد 

وستشهد الجولة الاختبار الأول لمدربين جديدين، حيث ستكون المواجهة الأولى لعماد سليمان مع مصر للمقاصة أمام طنطا في افتتاح الجولة، وذلك بعد تقديم مؤمن سليمان استقالته من قيادة الفريق الفيومي عقب الهزيمة من إنبي بهدفين لهدف بالجولة السادسة، جعلت الفريق يقبع بالمركز السابع عشر (قبل الأخير) بنقطة وحيدة حققها من تعادل و4 هزائم.

كما تنتظر الجولة مدرب جديد وبالتحديد لقاء الدخلية والاتحاد السكندري، حيث ستشهد المواجهة انطلاقة الفرنسي جون ميشيل كافالي (الذي قاد الجزائرى موسم 2006 ـ 2007، والعديد من الفرق العريقة داخل القارة الإفريقية) مع سيد البلد، عقب إقالة هاني رمزي، وسيكون أرماند سينا مدربا عامًا، ويوسف حمدي مدربا مساعدا، ومحمد لطفي مساعدا للمدرب، ومجدي بهلول، مدربا لحراس المرمى.

معركة ضد الجن

كما ستشهد الجولة مبارتين في غياة القوة والصعوبة، الأولى سيتطلع الزمالك للخروج من دوامة النتائج السلبية، عندما يلتقي وادي دجلة، وسيكون الصدام قويًا بين المونتينجري نيبوشا مدرب القلعة البيضاء البعيد عن الانتصارات في آخر 3 جولات، ضد أحمد حسام ميدو المدير الفني لدجلة، الذي سبق له قيادة الزمالك، في ولايتين.

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وتراجع الزمالك للمركز السادس في ترتيب فرق البطولة بعدما جمع 9 نقاط من 6 جولات، في المقابل قدم وادي دجلة مع ميدو، بداية مهزوزة، حصد خلالها 5 نقاط فقط، تضعه بالمركز الـ15، محققًا فوزًا وحيدًا كما أن ميدو سبق له مواجهة الزمالك مرتين ولم يحقق الفوز حيث تعادل مرة، وخسر الأخرى.

كان ، رئيس نادي الزمالك، علّق على هزيمة فريقه من سموحة، الأسبوع الماضي، بأن الزمالك كان يواجه 11 لاعبا فوق أرض الملعب و11 تحت الأرض (في إشارة منه إلى وقوف الجن ضد فريقه).

ديربي القناة

أما المباراة الثانية هى ديربي منطقة القناة بين الإسماعيلي والمصري، وهو قمة للدوري حيث يتقاسم الفريقان الصدارة برصيد 13 نقطة، وسط أداء متميز للفريقين.

ويعتمد الفرنسي سباستيان ديسابر مدرب الإسماعيلي على كتيبة من اللاعبين الموهوبين، مثل إبراهيم حسن، ومحمد فتحي، ووجيه عبد الحكيم، وكريم بامبو ومحمود متولي لمواصلة مسيرته دون هزيمة، في المقابل يراهن حسام حسن المدير الفني للمصري، على انتفاضة مهاجمه البوركيني أرنستيد بانسيه، وباقي نجوم الفريق بعد التعادل الأخير مع الرجاء.

سموحة لإقتناص الصدارة 

كما سيتطلع سموحة بقيادة مدربه التشيكي فرانز شتراكا، لاستكمال مسلسل الصحوة بعد الفوز على الزمالك بالثلاثة وتحقيق الفوز على ضيفه طلائع الجيش بالإسكندرية، لخطف الصدارة في حال تعادل الإسماعيلي والمصري، حيث ياتي سموحة في المركز الثالث برصيد 12 جمعهم من 6 مباريات (3 فوز - 3 تعادل).

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التحرير

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