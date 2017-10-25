«نار مرتضى ولا جنة عباس».. جماهير الزمالك ترفع راية الغضب في وجه سليمان

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بدأت حرب الانتخابات داخل نادي الزمالك، بعدما أعلن المرشحان مرتضى منصور وأحمد سليمان، على منصب رئاسة القلعة البيضاء، عن قائمتهما النهائية، في الانتخابات المقرر لها 23،24 نوفمبر المقبل.

وعقد أحمد سليمان، المرشح لمنصب رئاسة الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا، صباح اليوم الأربعاء، أعلن من خلاله عن قائمته الانتخابية، التي ضمت هاني العتال نائبًا وسيف العماري أمين صندوق، وعبدالله جورج مصطفى عبدالخالق ومحمد أبو العلا وحسين السمري.

المؤتمر الصحفي، شهد ظهورًا مفاجئًا لممدوح عباس رئيس الزمالك السابق، والذي أعلن دعمه لأحمد سليمان وقائمته، حيث أكد مساندته للقائمة بمبلغ 2 مليون جنيه كدعايا انتخابية.

وبعد ظهور رئيس الزمالك في المؤتمر، شنت الجماهير البيضاء هجومًا شديدًا على سليمان وقائمته، حيث اعتبرتها سقطة كبيرة له، مؤكدين أن هذا الظهور سيقضي على أحمد سليمان في الفترة المقبلة.

جماهير الزمالك عبر "السوشيال ميديا"، علقت على هذا الظهور المفاجئ لممدوح عباس، حيث اعتبروا أن هذا الظهور ليس في صالح أحمد سليمان على الإطلاق، لاسيما أن القلعة البيضاء شهدت العديد من سنوات الضياع في عهد رئيس الزمالك السابق، حيث حصلوا على بطولة كأس مصر فقط عام 2008، طوال الفترة التي قضاها رئيسًا لقلعة ميت عقبة.

وانقلبت الجماهير البيضاء على أحمد سليمان، حيث كان يعتبرون أنه الأمل الأخير لإنقاذ الزمالك، من الحالة السيئة التي يمر بها -عل حد وصفهم- إلا أن ظهور ممدوح عباس محى هذا الأمل من الأساس، بل وبدأ البعض يردد أن "نار مرتضى منصور أفضل من جنة أحمد سليمان".

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ويبدو أن الأمور أصبحت ليست في صالح أحمد سليمان، بعدما ظهر ممدوح عباس داعمًا له، حيث بدأت الجماهير في تغيير فكرتها عنه، اعتراضًا على ظهور الرئيس الذي عاش الزمالك سنوات الضياع في عهده.