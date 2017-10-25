"الوداد" المغربي يصل مطار برج العرب لمواجهة "الأهلي" في نهائي أبطال إفريقيا

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وصلت بعثة نادي الوداد البيضاوي المغربي، مساء اليوم الأربعاء، إلى مطار برج العرب لمواجهه النادي الأهلي، بطل مصر في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب.

ويستعد الجهازان الفنيان للأهلي والوداد، لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب مع الحرص على تجنب الحصول على البطاقة الصفراء الثانية والغياب عن مباراة العودة، ففي الأهلي يخشى الحصول على البطاقة الثانية، الحارس شريف إكرامي، ومحمد هاني، وحسام عاشور، ومؤمن زكريا، ووليد سليمان، والنيجيري جونيور أجاي، وأعلن الأهلي، غياب لاعبه حسام عاشور عن مباراة الذهاب؛ بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الضامة.

كما يُهدد شبح الحصول على بطاقة ثانية من الوداد اللاعبين إسماعيل الحداد، ومحمد أوناجم، وعبداللطيف نصير، وبدر كدرين، وعبدالعظيم خضروف، وإبراهيم النقاش.

ويركز الجهاز الفني لفريق الوداد بقيادة الحسين عموته المدير الفني على تدعيم خط الدفاع لإيقاف هجوم ومفاتيح لعب الأهلي وإيجاد البديل لمدافع الوداد أمين عطوشي، الذي سيغيب عن القائمة بسبب الطرد في إياب نصف النهائي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

كما يقوم الجهاز الفني بتجهيز لاعب الوسط صلاح الدين السعيدي كبديل لعطوشي في مباراة الأهلي على أساس أن اللاعب صلاح الدين السعيدي، لديه خبرة إفريقية كبيرة مع المنتخبات أو الأندية ولعب في مركز قلب الدفاع مع نادييه السابقين، الكوكب المراكشي والجيش الملكي مع الوداد.

وأكد اللاعب أنس الأصباحي، في تصريح صحفي، أنه جاهز لمواجهة الأهلي بطل مصر، قائلًا: "خضعت لبرنامج تدريبي في الفترة الأخيرة بعد شفائي من الإصابة، لذلك أشعر بحالة صحية جيدة، وأنا جاهز لمواجهة الأهلي، ونتمنى العودة بنتيجة إيجابية ونعلم أن المباراة ستكون صعبة وكل فريق يبحث عن الفوز قبل مباراة الإياب بالدار البيضاء".

وقرر رئيس الوداد البيضاوي سعيد الناصيري، أن تضم البعثة مجموعة من الطهاة والمواد الغذائية في الطائرة الخاصة التي أقلت الفريق لمواجهة الأهلي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لضمان التركيز في المباراة، على أن يعود الوداد للمغرب عبر نفس الطائرة الخاصة مباشرة بعد نهاية مباراة الذهاب على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ليحضر لمباراة الإياب التي تقرر إقامتها على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، يوم 4 نوفمبر المقبل.