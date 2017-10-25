ماكماستر: إيران تمثل عبر أذرعها العسكرية خطرا كبيرا على الاستقرار في المنطقة العربية

واشنطن - أ ش أ:

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي الجنرال إتش آر ماكماستر، إن إيران تمثل عبر أذرعها العسكرية خطرا كبيرا على الاستقرار في المنطقة، مشيرا بالخصوص إلى العراق وسوريا ولبنان واليمن.

وأضاف ماكماستر - في تصريح خاص لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء - أن يد الحرس الثوري الإيراني ممتدة إلى هذه الدول بهدف تدميرها وبسط نفوذها عليها، وتابع "أينما ترى مشكلة وأينما ترى مجتمعات محلية تحارب بعضها البعض ودورة عنف مدمرة، فإنك ترى يد الحرس الثوري الإيراني".

وأوضح المتحدث أنه من الممكن جدا احتواء النفوذ الإيراني في العراق، مشيرا إلى أن ما تطبقه طهران في الشرق الأوسط هو تشكيل ميليشيات تعمل خارج سيطرة الحكومات، تستغلها إيران للضغط بها على الحكومات المحلية إذا شعرت أنها تهدد مصالحها.

وأكد ماكماستر أن إيران استغلت الانقسام داخل إقليم كردستان والانقسامات داخل الاتحاد الوطني الكردستاني بعد وفاة جلال طالباني، في محاولة لتعزيز مصالحها على حساب الأمن والاستقرار في العراق، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بعراق موحد وقوي.

وتابع "نحن أيضا ملتزمون بإقليم كردي قوي داخل العراق الموحد. نحن قلقون بشأن العنف الذي قد يستمر والذي يمكن أن يعرض للخطر كل المكاسب التي أحرزناها ضد داعش في الأشهر الأخيرة".

وفي ما يتعلق بالخلاف القائم بين بغداد وأربيل، أوضح ماكماستر أن على الجميع تسهيل الحوار بين القادة الأكراد وبين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.