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داعش يعلن المسؤولية عن الهجوم على بوابة كتيبة ليبية

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مصراوي Masrawy

داعش يعلن المسؤولية عن الهجوم على بوابة كتيبة ليبية

10:26 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

داعش يعلن المسؤولية عن الهجوم على بوابة كتيبة ليبية

داعش

طرابلس - (د ب أ):

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"،اليوم الأربعاء، المسؤولية عن الهجوم المسلح على بوابة تابعة للكتيبة 152 ببوابة الـ60 جنوب مدينة أجدابيا شرقي ليبيا.

جاء ذلك في بيان اصدرته وكالة أعماق الذراع الإعلامي لتنظيم داعش على موقعها الإلكتروني.

كان المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، قد أكد وقوع الهجوم المسلح الذي استهدف البوابة.

وقال المسماري - في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ): "في الساعة الرابعة من فجر اليوم الأربعاء، نفذت مجموعة مسلحة هجوماً خاطفاً بمقر يتبع الكتيبة 152، به 12 جندياً من الكتيبة، وكانت نتيجة الهجوم سقوط قتيلين و3 جرحى، والاستيلاء على سيارة مسلحة برشاش عيار 5ر14 ".

وأضاف: "في البداية قامت سيارات لا يُعرف عددها بالرماية من مسافة بعيدة بالرشاشات والرمّانات، وقاموا لاحقاً بذبح أحد الجنود، وحرق آخر"، كما قاموا بحرق 4 سيارات تابعة للكتيبة.

وأوضح المتحدث التابع للقوات التي يقودها المشير خليفة حفتر أن العملية تحمل بصمات تنظيم داعش، ومنفذوها قاموا بالفرار باتجاه الجنوب الغربي ناحية منطقة "مرادة" والحقول النفطية جنوب "البريقة"، حيث تقوم الفرق حاليا باقتفاء اثرهم في تلك المناطق، دون ورود تقارير حول الإمساك بهم أو قتلهم حتى الآن، لأن المنطقة صحراوية وليس بها تغطية اتصالات.

وختم المسماري بقوله: "نحن نتوقع مثل هذه العمليات الإجرامية، فنحن في معركة لم تنته بعد، وهذه صفحة من صفحاتها، لهذا نحن نتوقع مثل هذه الأساليب التي تتصف بالخداع والخيانة".

وكان العقيد فوزي المنصوري آمر غرفة عمليات اجدابيا قال لوكالة الأنباء الألمانية في وقت سابق من اليوم إن ثلاثة جنود قتلوا وأًصيب عدد آخر في الهجوم.

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