ترامب يرفض "ملفا مزيفا" وسط مزاعم بتمويله من الديمقراطيين

واشنطن - (د ب أ):

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء "ملفا مزيفا" يتألف من ادعاءات خطيرة ضده بعد أن ذكرت وسائل الاعلام أن البحث وراء الوثيقة تم تمويله من جانب الحزب الديمقراطي وحملة هيلاري كلينتون.

وقال ترامب: "إنه عار، إنه تعليق حزين للغاية على السياسة في هذا البلد".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن محاميا يمثل حملة كلينتون والحزب تعاقدا في ابريل مع شركة أبحاث في واشنطن لجمع الملف المتعلق بعلاقات ترامب المزعومة مع روسيا والتنسيق المحتمل بين حملته وروسيا.

وقال التقرير إن شركة الابحاث "فيوجن جي بي اس" قدمت التقارير التي كتبها ضابط الاستخبارات البريطاني السابق كريستوفر ستيل للمحامي، ولكن لم يتضح حجم المعلومات التي تم تبادلها مع الحملة.

وقال المتحدث السابق باسم كلينتون بريان فالون إنه لم يعلم بشأن الملف، إلا بعد الانتخابات وكان سيستخدم هذه المعلومات إذا كان قد حصل عليها.

وقال للصحيفة: "ربما كنت قد تطوعت للذهاب إلى أوروبا بنفسي لمحاولة التحقق مما إذا كان هذا سيساعد في الحصول على المزيد من المعلومات من هذا قبل الانتخابات".