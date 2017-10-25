ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس صندوق الاستثمارات الروسي التعاون المشترك
ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس صندوق الاستثمارات الروسي التعاون المشترك
10:10 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز
الرياض - أ ش أ:
التقى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس صندوق الاستثمارات الروسي كيريل ديمتروف.
وجرى خلال اللقاء - الذي تم على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار - استعراض مجالات التنسيق الثنائية بين البلدين في الشأن الاستثماري، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات الاقتصادية.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخزانة الأمريكي العلاقات الاقتصادية
-
شي جينبينغ الأكثر سطوة بعد ماو تدخل أفكاره دستور الصين
-
قرقاش: خطاب محمد بن سلمان يُحير المتطرفين ويضع المملكة في موقعها القيادي
-
صحف عالمية عن مدينة نيوم السعودية: أكبر من نيويورك 33 مرة
إعلان
إعلان