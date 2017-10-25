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ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس صندوق الاستثمارات الروسي التعاون المشترك

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مصراوي Masrawy

ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس صندوق الاستثمارات الروسي التعاون المشترك

10:10 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس صندوق الاستثمارات الروسي التعاون المشترك

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز

الرياض - أ ش أ:

التقى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس صندوق الاستثمارات الروسي كيريل ديمتروف.

وجرى خلال اللقاء - الذي تم على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار - استعراض مجالات التنسيق الثنائية بين البلدين في الشأن الاستثماري، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات الاقتصادية.

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