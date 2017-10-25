ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس صندوق الاستثمارات الروسي التعاون المشترك

الرياض - أ ش أ:

التقى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس صندوق الاستثمارات الروسي كيريل ديمتروف.

وجرى خلال اللقاء - الذي تم على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار - استعراض مجالات التنسيق الثنائية بين البلدين في الشأن الاستثماري، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات الاقتصادية.