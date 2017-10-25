ترامب يتوجه إلى طوكيو الأحد المقبل

طوكيو - أ ش أ:

يتوجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى طوكيو يوم الأحد المقبل في أول زيارة يقوم بها لليابان منذ تولى مهام منصبه.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن المتحدث باسم رئاسة الحكومة اليابانية أوضح في تصريحات أدلى بها بهذا الصدد أن رئيس الوزراء شينزو آبى سوف يستقبل ترامب خلال الزيارة - التي تستغرق 3 أيام - واصفا المقابلة المرتقبة بانها ستمثل فرصة طيبة لمناقشة الزعيمين للقضايا الدولية الراهنة وتأكيد العلاقات الجيدة التي تربط بين البلدين أمام العالم.