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ترامب يتوجه إلى طوكيو الأحد المقبل

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مصراوي Masrawy

يتوجه إلى طوكيو الأحد المقبل

10:06 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

ترامب يتوجه إلى طوكيو الأحد المقبل

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

طوكيو - أ ش أ:

يتوجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى طوكيو يوم الأحد المقبل في أول زيارة يقوم بها لليابان منذ تولى مهام منصبه.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن المتحدث باسم رئاسة اليابانية أوضح في تصريحات أدلى بها بهذا الصدد أن رئيس الوزراء شينزو آبى سوف يستقبل ترامب خلال الزيارة - التي تستغرق 3 أيام - واصفا المقابلة المرتقبة بانها ستمثل فرصة طيبة لمناقشة الزعيمين للقضايا الدولية الراهنة وتأكيد العلاقات الجيدة التي تربط بين البلدين أمام العالم.

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مصراوي Masrawy

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