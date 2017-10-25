ماذا قالت ملكة جمال الكون بعد زيارة الأهرامات؟
ماذا قالت ملكة جمال الكون بعد زيارة الأهرامات؟
10:13 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017
ملكة جمال الكون
كتب- محمد قاسم:
أعربت إيريس ميتينير، ملكة جمال الكون، التي تزور مصر، عن سعادتها بزيارة أهرامات الجيزة الثلاثة وأبو الهول.
ونشرت إيريس، على حسابها الشخصي على موقع الصور "انستجرام"، صورة التقطتها أمام الأهرامات، وكتبت قائلة: "هذه الظهيرة كانت مدهشة للغاية، عرفت الكثير عن الحضارة المصرية".
وأضافت: "الأهرامات ممتعة للغاية.. لا أستطيع الانتظار حتى الغد لكي أرى مكانًا جديدًا".
وزارت الفرنسية إيريس ميتينير، ملكة جمال الكون، منطقة الأهرامات، حيث تجولت في ممر الصعود داخل هرم خوفو.
كما قامت ملكة جمال الكون بجولة بمنطقة البانوراما، وأمام تمثال أبو الهول، والتقطت العديد من الصور التذكارية.
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