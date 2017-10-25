مصر تشارك في المعرض السياحي الدولي بأوزبكستان

القاهرة- أ ش أ:

قالت الدكتورة أماني العتر سفيرة مصر في أوزبكستان، إن مصر شاركت في آخر ثلاث دورات للمعرض السياحي الدولي بأوزبكستان، لافتة إلى أن المشاركة المصرية تعطي دفعة قوية لإعادة اهتمام شركات السياحة الأوزبكستانية بالسوق المصري.

وأضافت العتر في تصريحات صحفية اليوم، أن السفارة قامت بعرض فيلم ترويجي عن السياحة في مصر خلال الاحتفال بالعيد الوطني، مشيرة إلي أن التواصل مستمر مع الشركات السياحية لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة للمجموعات السياحية.

وأوضحت سفيرة مصر بأزوبكستان، أنه من المقرر أن يستقبل مطار شرم الشيخ 4 رحلات طيران أخرى من أوزبكستان خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2017.

وكان مطار شرم الشيخ قد استقبل يوم الأحد الماضى رحلة طيران من أوزبكستان على متنها 235 سائحا من بينهم عدد من مديري وممثلي الشركات السياحية الأوزبكية.

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