أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​ملكة جمال الكون تزور الأهرامات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​ملكة جمال الكون تزور الأهرامات

09:42 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

​ملكة جمال الكون تزور الأهرامات

​ملكة جمال الكون تزور الأهرامات

الجيزة- أ ش أ:

قامت إيريس ميتينير، ملكة جمال الكون، الموجودة حاليا في ، بزيارة لمنطقة الأهرامات، حيث تجولت في ممر الصعود داخل هرم خوفو.

كما قامت ملكة جمال الكون بجولة بمنطقة البانوراما، وأمام تمثال أبو الهول، والتقطت العديد من الصور التذكارية، والتي ستقوم بنشرها على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها زارت قرينة رئيس جامبيا منطقة آثار الهرم، والتي تزور مصر حاليا ، حيث أعربت عن اندهاشها بما رأته وما وصل إليه المصريين القدماء من تقدم جعلهم يقوموا ببناء الأهرامات بكل ضخامتها.

وقام أشرف محي مدير المنطقة الأثرية، والذي رافق قرينة الرئيس والوفد المرافق لها، بالشرح المفصل لها عن تاريخ المنطقة وآثارها، حيث تفقدت الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وأبو الهول، وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية وسط آثار المنطقة.

يذكر أن منطقة الأهرامات شهدت على مدار الأسبوع الحالي عددا من زيارات الشخصيات الدبلوماسية والعامة من بينها الحاكم العام الأسترالي وقرينة رئيس غينيا ورئيسة جمهورية موريشيوس.

هذا المحتوى من

208aca86ef.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. أجمل امرأة في الكون تصل القاهرة

    أخبار

  • محافظ الجيزة يزور المصابين من قوات الشرطة في حادث الواحات الإرهابي

    أخبار

  • ملكة جمال الكون تصل القاهرة غدًا للترويج للسياحة

    أخبار

  • دفتر عزاء على "فيسبوك وتويتر" بسبب حادث الواحات الإرهابي

    أخبار

إعلان

570c560666.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة