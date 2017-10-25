​ملكة جمال الكون تزور الأهرامات

الجيزة- أ ش أ:

قامت إيريس ميتينير، ملكة جمال الكون، الموجودة حاليا في مصر، بزيارة لمنطقة الأهرامات، حيث تجولت في ممر الصعود داخل هرم خوفو.

كما قامت ملكة جمال الكون بجولة بمنطقة البانوراما، وأمام تمثال أبو الهول، والتقطت العديد من الصور التذكارية، والتي ستقوم بنشرها على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها زارت قرينة رئيس جامبيا منطقة آثار الهرم، والتي تزور مصر حاليا ، حيث أعربت عن اندهاشها بما رأته وما وصل إليه المصريين القدماء من تقدم جعلهم يقوموا ببناء الأهرامات بكل ضخامتها.

وقام أشرف محي مدير المنطقة الأثرية، والذي رافق قرينة الرئيس والوفد المرافق لها، بالشرح المفصل لها عن تاريخ المنطقة وآثارها، حيث تفقدت الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وأبو الهول، وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية وسط آثار المنطقة.

يذكر أن منطقة الأهرامات شهدت على مدار الأسبوع الحالي عددا من زيارات الشخصيات الدبلوماسية والعامة من بينها الحاكم العام الأسترالي وقرينة رئيس غينيا ورئيسة جمهورية موريشيوس.