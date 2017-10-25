إنشاء فرع لجامعة الأزهر في الوادي الجديد
إنشاء فرع لجامعة الأزهر في الوادي الجديد
09:43 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد – محمد الباريسي:
التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الأربعاء، الإمام الأكبر، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطَّيب، في مقر المشيخة بالقاهرة.
وتناول اللقاء، آليات البدء في إنشاء فرع لجامعة الأزهر بالوادي الجديد، والتوسع في التعليم الأزهري، وتشجيع الطلاب على الالتحاق به في المحافظة، والعمل على افتتاح فصول جديدة بالمدارس الأزهرية بمدن وقرى المحافظة.
وطالب الأمام، بحصر لإعداد الطلاب التعليم الأزهري، بالمرحلة الثانوية بالمحافظة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، للبدء في إنشاء فرع للجامعة بالمحافظة.
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