رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بالكونجرس يتهم إيران بالسعي لتدمير الولايات المتحدة

واشنطن - أ ش أ:

اتهم رئيس لجنة مكافحة الإرهاب في الكونجرس الأمريكي تيد بو إيران بالسعي لتدمير الولايات المتحدة من خلال تطوير قدراتها الباليستية.

وقال تيد بو - في تصريح خاص إلى قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء - إن إيران مستمرة في سياساتها المهددة لجيرانها ودول المنطقة، مشددًا على أن طهران تمثل خطرًا على العالم.

وأكد تيد بو أن الكونجرس يستعد للتصويت على مشروع قرار بفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، لافتًا إلى أنه يجب منع الحكومة الإيرانية من الاستفادة من الأموال حتى لا تستخدمها في تمويل الحروب.

يُذكر أن مجلس النواب الأمريكي سيصوت على أربعة مشاريع قوانين لفرض عقوبات جديدة على إيران وحزب الله اللبناني، ويتوقع أن تمرر مشاريع القوانين الأربعة في مجلس النواب، ثم رفعها إلى مجلس الشيوخ ليصوت بدوره عليها، وسيتعين على المجلسين أن يتوصلا بعد ذلك إلى نسخة موحدة ثم التصويت عليها مجددًا قبل إرسالها إلى البيت الأبيض لإقرارها.