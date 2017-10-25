وزيرالدفاع الروسي يجرى محادثات مع أمير قطر

الدوحة - (دب أ):

أجرى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وذكرت وكالة "انترفاكس" الروسية أن شويجو وأمير قطر ناقشا القضايا الأمنية الدولية والإقليمية.

كان شويجو قد وصل في وقت سابق اليوم الأربعاء إلى قطر في زيارة رسمية والتقي وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية.

وأعرب شويجو في بداية اجتماعه مع وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، "آمل في أن تسهم محادثاتنا اليوم في زيادة تعزيز تعاوننا في المجال العسكري المجال العسكري التقني".

كما لفت شويجو، إلى أنه يخطط لبحث القضايا المتعلقة بأمن المنطقة والأمن الدولي، وعلى وجه الخصوص في ضوء الأوضاع في سورية.

ووقع وزير الدفاع الروسي مع وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع على اتفاقية حكومية مشتركة في مجال التعاون العسكري.

وتعتبر زيارة وزير الدفاع الروسي لقطر، الأولى من نوعها في تاريخ روسيا.