أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مجلس الأمن يبحث مشروع قرار حول بورما

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مجلس الأمن يبحث مشروع قرار حول بورما

09:42 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

مجلس الأمن يبحث مشروع قرار حول بورما

مجلس الأمن يبحث مشروع قرار حول بورما

نيويورك - (أ ف ب):

يبحث مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول ميانمار بهدف وقف أعمال العنف التي تسببت بنزوح كبير للمسلمين الروهينجا نحو بنجلادش المجاورة، بحسب النص الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء.

ويدعو مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا وبريطانيا، سلطات ميانمار إلى "وقف العمليات العسكرية فورا" ضد الروهينجا والسماح للاجئين من هذه الأقلية الذين يعيشون حاليا في مخيمات في بنجلادش بالعودة إلى ميانمار.

ولا يتوعد النص الذي يقع في ست صفحات، ميانمار بعقوبات، إلا أنه يعدد سلسلة من المطالب الملموسة.

لكن دبلوماسيين أوضحوا أن هذا المشروع الذي يشكل أول رد رسمي لمجلس الأمن على الأزمة في البلاد، يواجه معارضة الصين، الداعم الأول لميانمار، ما ينبىء بمفاوضات صعبة مع بكين.

وقال دبلوماسي في مجلس الأمن لم يشأ كشف هويته أن "الصينيين غير متجاوبين. إنهم يريدون ألا نقول شيئا وألا نفعل شيئا بشأن هذه القضية".

وأفادت الأرقام الأخيرة للأمم المتحدة بأن أكثر من 580 ألفا من المسلمين الروهينجا فروا من ميانمار منذ 25 أغسطس ولجأوا إلى بنجلادش المجاورة.

ويدين مشروع القرار العنف في ولاية راخين، معربا عن "القلق البالغ حيال مسؤولية قوات الأمن والميليشيات في ميانمار عن انتهاك الحقوق الإنسانية والتجاوزات".

كذلك، يدعو ميانمار إلى السماح لمحققي الأمم المتحدة بالوصول إلى ولاية راخين بهدف التحقيق حول المزاعم عن فظائع ارتكبت فيها بحق الروهينجا.

ويطالب المشروع أيضا بتعيين مستشار خاص للأمم المتحدة لدى ميانمار ويحض هذا البلد على تنفيذ توصيات أصدرتها لجنة حول حقوق الروهينجا يترأسها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان الذي طالب بمنح أقلية الروهينجا الموجودة في ميانمار منذ عقود حقوق المواطنة.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • صحيفة الزمان التركية: قضية خرق العقوبات على إيران قد تطال أردوغان

    أخبار

  • صحف عالمية عن مدينة نيوم : أكبر من نيويورك 33 مرة

    أخبار

  • بورما وبنجلادش تتعهدان التعاون لإعادة الروهينجا

    أخبار

  • صورة وخبر: مؤتمر إسرائيلي بمشاركة أمير سعودي في نيويورك

    أخبار

إعلان

7abdcdbc3f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل