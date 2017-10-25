متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

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نفى السفير أشرف سلطان، المتحدث الإعلامي باسم مجلس الوزراء، ما تردد في وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن اشتراط صندوق النقد الدولي على مصر تسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة، تنفيذًا لشروط الصندوق لمنح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وقال سلطان، خلال مداخلة لبرنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، إن «الحكومة الحالية منذ أن بدأت عملها وهي ملتزمة للغاية بمبدأ الشفافية، وسبق وأن اتخذنا الكير من القرارات الصعبة والغير شعبية والتي أثارت بعض ردود الفعل، وهناك إصرار من الحكومة على اتخاذ الخطوات الصحيحة للإصلاح الاقتصادي».

أضاف: «إذا كان هناك قرار كهذا ستُعلنه الحكومة وستُمهد له، وسيكون هناك مبدأ من الشفافية، ولكن هذه الأنباء غير صحيحة بالمرة، وما نقوم به من إجراءات نقوم بالإعلان عنه، وبالتالي أي شيء يتم تداوله دون أن يكون مصدره جهة حكومية موثقة فهو مجرد إشاعة».

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وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أكد أن ما نشر حول تقليص أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو مليوني موظف خلال السنة المالية الجارية (2017-2018) أو المقبلة (2018-2019) على خلفية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا أساس له من الصحة، وأنه لا توجد أي نية لدى الحكومة لتسريح موظفي الدولة.