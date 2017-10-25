السيسي يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى جيرار لارشيه، بمقر المجلس.

وكان لارشيه فى استقبال السيسى لدى وصوله لمقر المجلس، واستعرض الرئيس حرس الشرف، ثم صافح رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى أعضاء الوفد المصرى المرافق للرئيس السيسي.

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