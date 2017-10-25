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السيسي يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي

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السيسي يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي السيسي يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي

التحرير

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى جيرار لارشيه،  بمقر المجلس.

وكان لارشيه فى استقبال السيسى لدى وصوله لمقر المجلس، واستعرض الرئيس حرس الشرف، ثم صافح رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى أعضاء الوفد المصرى المرافق للرئيس .

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وتناولت المباحثات بين الجانبين والتى امتدت على مأدبة عشاء عمل، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وخاصة العلاقات البرلمانية و تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط و جهود المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى و التشريعى و الإداري.

 

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