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«كافيه في الجامع».. مسجد عبد العزيز رضوان يفجر أزمة بين الآثار والأوقاف (صور)

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التحرير

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على بُعد أمتار قليلة من محطة سكك حديد الزقازيق في الشرقية، وبالقرب من المبنى القديم «المُتهدم» للمحكمة الشرعية، يوجد واحد من أعرق المساجد الموجودة بالمنطقة، مسجد «عبد العزيز رضوان»، والذي يرى الناس «كافيه» داخل حرمه الخارجي.

ويعود تاريخ إنشاء المسجد إلى عام 1339 هجرية، الموافق 1921 ميلادية، حينما شيده تاجر الأقطان الشهير آنذاك الحاج «عبدالعزيز رضوان»، الذي سُمي المسجد على اسمه، فيما لا يزال البناء واقفًا رغم مرور عشرات السنين، إلا أن يد الإهمال امتدت لتعبث بمقدراته وتُهدد باحتمالية نشوب حريق يؤثر على الأثر، حسب خطاب موجه من هيئة الآثار الإسلامية إلى مديرية أمن الشرقية.

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وأوضح شاهد عيان لـ«التحرير» أن المحل الموجود داخل سور المسجد كان خاليًا منذ إنشاء المسجد، حيث كان يقوم أحد معارف نجل الحاج «عبدالعزيز رضوان» بالجلوس فيه لعدة ساعات وقت زيارته للمسجد، إلا أن الحال تبدل بوفاة الرجل منذ ثلاثة أعوام، إذ استغله الورثة كـ«محل لحام كاوتش» خاص بالسيارات، قبل أن يتغير النشاط منذ أكثر من شهر، إلى «كافيه السلطان» لتقديم المشروبات الساخنة والباردة.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى شوقي، مدير هيئة التفتيش على الآثار الإسلامية والقبطية بالشرقية، إن المسجد تابع لقطاع الآثار الإسلامية بمحافظة الشرقية، منوهًا بأن المحل الموجود داخل نطاق السور الخارجي للمسجد «الكافيه»، تعود ملكيته لوزارة الأوقاف مثله مثل المسجد.

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وخاطبت هيئة الآثار الإسلامية، مديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، بالتدخل لمواجهة تغيير نشاط المحل، بعدما تحول من «لحام كاوتش» إلى «كافيه» يقدم المشروبات الساخنة، ما يمكن أن يتسبب في حدوث حريق في أي وقت يؤثر على المبنى التاريخي للمسجد.

من جانبها، وجهت مديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، مأمورية من قسم أول الزقازيق، لإزالة النشاط المُخالف بـ«كافيه»، حيث تم إبلاغ صاحب المحل بضرورة عدم وجود أي شيء قابل للاشتعال داخل الكافيه، ومن ثم تم إغلاق الكافيه من قِبل صاحبه؛ لحين توفيق أوضاعه وإبلاغ الأوقاف بتغيير النشاط.

 

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التحرير

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