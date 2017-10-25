السكان: الزيادة الضخمة بدأت بعد ثورة يناير.. والدعم ضروري لتنظيم النسل

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قال الدكتور عاطف الشيتاني، مستشار المجلس القومي للسكان، مساء الأربعاء، إن «هناك انفلات ضخم في الزيادة السكانية بعد ثورة يناير، لأن السكان كانوا يريدون تعزيز تواجدهم وخاصة في الصعيد».

أضاف الشيتاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، أن «الانفلات السكاني بدأ منذ 2005، بسبب غياب الدعم السياسي لتنظيم الأسرة، وهناك الآن دعم ضخم من الدولة لتنظيم النسل».

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أوضح أن «المؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني يجب أن يأخذوا دورهم في البرنامج السكاني، لأن وسائل تنظيم الأسرة ليست هي السبيل فقط، ولكن هناك السينما التي تؤثر أيضًا وتقنع السكان بأهمية القضية».

أكد أن «وزارة المالية يجب أن تعمل على دعم تلك البرامج، ورئيس الجمهورية، والمهندس شريف إسماعيل يدعمون ذلك ويعتبرونه مشروعًا قوميًا».