وزير النقل: رجال الأعمال الفرنسيون لديهم شهية حقيقية نحو مصر

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قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل، مساء الأربعاء، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفرنسا، ناجحة بكل المقاييس، لافتًا إلى أنه تم مناقشة عدة مشاريع جديدة مع الجانب الفرنسي في مجال النقل.

أضاف عرفات، خلال مداخلة لبرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، أنه تم توقيع 3 مذكرات تفاهم مع الجانب الفرنسي، متعلقة بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، منها مذكرة تفاهم خاصة بدراسة تشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو.

تابع أن «لمسنا رغبة شديدة من رجال الأعمال الفرنسيين في الاستثمار في مصر، لديهم شهية حقيقية نحونا، وجلست مع 25 شركة، بينهم من يستثمر بالفعل في مصر، وآخرين يسعون لذلك».

أوضح أنه «سيتم إضافة 1500 كيلو متر سكة حديد بالشبكة باستثمارات فرنسية، وحرصنا على مناقشة التكلفة والعروض التمويلية المناسبة للمشاريع الفرنسية في مصر».

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ويزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة تنتهي غدًا الخميس، التقى خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحث الرئيسان تعزيز التعاون الثنائي، والمصالح المشتركة.

وتأتي الزيارة لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك، فضلًا عن بحث تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.