السفير السعودي: «نيوم» مشروع خيالي يستهدف مستقبل الإنسانية

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وصف السفير السعودي أحمد القطان، تعقيبًا على مشروع مدينة «نيوم» الاستثماري، الذي أطلقته السعودية بمشاركة مصر والأردن، بـ«الخيالي»، معقبًا: «تعودنا من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، هذه النظرة بعيدة المدى، والتي سوف يكون لها أثر كبير في بناء مستقبل زاهر للشعب السعودي».

أضاف القطان، خلال مداخلة لبرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن «المشروع سيكون همزة وصل بين جميع القارات، ويأتي في إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030، لتتحول المملكة إلى نموذج عالمي في مختلف المجالات».

تابع أن «المشروع سوف يُركز على 9 قطاعات متخصصة، تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، منها الطاقة والعلوم والإعلام والنقل والترفيه والمعيشة»، لافتًا إلى أن موقع المنطقة «استراتيجيًا متميز، يربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا».

واصل: «الأمير محمد بن سلمان ينقل المملكة قفزة كبيرة إلى المستقبل، بتوجهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز».

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وكانت وكالة الأنباء السعودية، ذكرت أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعلن الثلاثاء، عن مشروع مدينة استثمارية قيمته نصف تريليون دولار، سيُقام عبر أراضي السعودية ومصر والأردن، موضحةً أن المشروع المسمى «نيوم» سيُقام على مساحة 26 ألفًا و500 كيلو متر مربع، مضيفةً أن المرحلة الأولى ستكون جاهزة في 2025.

فيما قالت مؤسسة «مشاريع السعودية»، إن جزيرتي «تيران وصنافير»، سيدخلان ضمن المشروع.