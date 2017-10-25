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البنك المركزي: نصيب المواطن من الدين الخارجي ارتفع لـ812 دولارا

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البنك المركزي: نصيب المواطن من الدين الخارجي ارتفع لـ812 دولارا البنك المركزي: نصيب المواطن من الدين الخارجي ارتفع لـ812 دولارا

التحرير

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كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع نصيب المواطن من الدين الخارجى لمصر بنسبة 7 % تقريبا خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى (مارس – يونيو 2017) ليصل إلى 812.3 دولار مقابل  759.4 دولار في الربع الثالت (يناير – مارس 2017).

وأعلن البنك، اليوم "الأربعاء"، صعود رصيد الدين الخارجي بكافة آجاله بنحو 23.3 مليار دولار، بمعدل 7. 41%، خلال العام المالى المنقضى 2016-2017 ليصل إلى نحو 79 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.

وأرجع «المركزي» الارتفاع إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 23.6 مليار دولار، وانخفاض صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 300 مليون دولار

وأضاف أنه «بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى فقد بلغت 7.2 مليار دولار خلال نفس الفترة، وبلغت الأقساط المسددة نحو 6.1 مليارات دولار، والفوائد المدفوعة نحو 1.1 مليار دولار».

وأوضح أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت لتبلغ 2. 33.6 %، في نهاية يونيو  الماضي ، لافتا الى أنها لا تزال فى الحدود الآمنة وفقا للمعايير العالمية 

 

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