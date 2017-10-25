بالصور - إصابة مواطن في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالقليوبية
بالصور - إصابة مواطن في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالقليوبية
09:31 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017
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القليوبية - أسامة علاء الدين:
أصيب مواطن، مساء اليوم الأربعاء، في انفجار أسطوانة بوتاجاز، ببلوك رقم 8، بمساكن اسكو بشبرا الخيمة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
تلقت الدكتورة عزيز السيد رئيس حي شرق شبرا الخيمة، بلاغًا بانفجار أسطوانة بوتاجاز بمساكن إسكو، وانتقل إلى موقع الانفجار، رئيس الحي وتبين انفجار أسطوانة بوتاجاز، أسفل بلوك سكني، ما أدى إلى سقوط بلكونة إحدى الشقق، وبعض الحوائط الداخلية، وإصابة صاحب الشقة بجروح وتلف سيارة كانت مركونة تحت المبنى، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية والإسعاف وقوات قسم ثان شبرا الخيمة.
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