الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا
الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا
09:22 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والالماني فرانك فال
موسكو - (أ ف ب):
دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الأربعاء، بعيد لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، إلى اعادة الحوار مع روسيا وتضميد "الجراح المفتوحة" بين البلدين بسبب الأزمة الأوكرانية.
وقال الرئيس الألماني أثر لقاء مع نظيره الروسي استمر لبضع ساعات: إنه "من غير الممكن أن نكون راضين" عن الوضع الحالي للعلاقات الروسية الألمانية.
وهي الزيارة الأولى لرئيس ألماني إلى روسيا منذ سبع سنوات.
وتابع شتاينماير: "نحن لا نزال بعيدين عن أن تكون علاقاتنا مناسبة، هناك جراح مفتوحة ومشاكل لم تحل خصوصا ضم القرم والنزاع في شرق أوكرانيا".
وشدد الرئيس الألماني على ضرورة مواصلة الحوار إلا أنه أقر بأن "لقاء واحدا" لن يكون كافيا لتجاوز المشاكل القائمة.
من جهته أعرب بوتين عن "استعداده للعمل لتطوير" العلاقات مع برلين رغم "المشاكل الجيوسياسية المعروفة".
وكان شتاينماير انتخب رئيسا لألمانيا في فبراير الماضي، وقبل ذلك كان وزيرا للخارجية وهو مطلع تماما على خلفيات النزاع الأوكراني.
ووصل شتاينماير، صباح الاربعاء إلى موسكو والتقى الزعيم السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشيوف، وطلب منه نصيحته لتحسين العلاقات بين روسيا والمانيا.
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