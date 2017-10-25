أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ارتفاع مخزون الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ارتفاع مخزون الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي

09:25 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

ارتفاع مخزون الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي

النفط الخام

واشنطن- (د ب أ):

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع إنتاج مصافي تكرير النفط الخام الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي يوم 20 أكتوبر الحالي بمقدار 586 ألف برميل يوميا عن الأسبوع السابق إلى أكثر من 16 مليون برميل يوميا.

وبلغ معدل تشغيل المصافي 87% من طاقتها التشغيلية خلال الأسبوع الماضي.

في الوقت نفسه، تراجع إنتاج البنزين إلى حوالي 9.9 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، في حين زاد إنتاج المكررات النفطية إلى حوالي 4.8 مليون برميل يوميا خلال الفترة نفسها.

وبلغ متوسط واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي 1ر8 مليون برميل يوميا، بارتفاع قدره 640 ألف برميل يوميا عن الأسبوع السابق. في حين كان متوسط استيراد النفط خلال الأسابيع الأربعة الماضية 6ر7 مليون برميل يوميا بزيادة نسبتها 2ر3% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع مخزون النفط الخام الأمريكي خلال الأسبوع المنتهي يوم 20 أكتوبر الحالي بمقدار 900 ألف برميل ليصل إلى 457.3 مليون برميل، ليزيد عن نصف متوسط المخزون في مثل هذا الوقت من السنة.

في حين تراجع مخزون البنزين بمقدار 5.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لكنه ظل أعلى من نصف متوسط المخزون في مثل هذا الوقت من العام.

هذا المحتوى من

e53a9af159.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • موسكو: واشنطن وفصائل مسلحة تعرقل تنظيم ممر آمن للنازحين

    أخبار

  • يشيد بـ"مهرجان الحب " الجمهوري رغم الانتقادات القاسية

    أخبار

  • ترامب ورئيس وزراء سنغافورة يشيدان بصفقة بوينج: رابحة للطرفين

    أخبار

  • البيت الأبيض يستبعد زيارة ترامب للمنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

    أخبار

إعلان

eb7d875d51.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة