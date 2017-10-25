ارتفاع مخزون الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي

واشنطن- (د ب أ):

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع إنتاج مصافي تكرير النفط الخام الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي يوم 20 أكتوبر الحالي بمقدار 586 ألف برميل يوميا عن الأسبوع السابق إلى أكثر من 16 مليون برميل يوميا.

وبلغ معدل تشغيل المصافي 87% من طاقتها التشغيلية خلال الأسبوع الماضي.

في الوقت نفسه، تراجع إنتاج البنزين إلى حوالي 9.9 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، في حين زاد إنتاج المكررات النفطية إلى حوالي 4.8 مليون برميل يوميا خلال الفترة نفسها.

وبلغ متوسط واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي 1ر8 مليون برميل يوميا، بارتفاع قدره 640 ألف برميل يوميا عن الأسبوع السابق. في حين كان متوسط استيراد النفط خلال الأسابيع الأربعة الماضية 6ر7 مليون برميل يوميا بزيادة نسبتها 2ر3% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع مخزون النفط الخام الأمريكي خلال الأسبوع المنتهي يوم 20 أكتوبر الحالي بمقدار 900 ألف برميل ليصل إلى 457.3 مليون برميل، ليزيد عن نصف متوسط المخزون في مثل هذا الوقت من السنة.

في حين تراجع مخزون البنزين بمقدار 5.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لكنه ظل أعلى من نصف متوسط المخزون في مثل هذا الوقت من العام.