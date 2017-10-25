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إصابة شرطيين روسيين والقضاء على أحد المهاجمين

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مصراوي Masrawy

إصابة شرطيين روسيين والقضاء على أحد المهاجمين

09:21 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

إصابة شرطيين روسيين والقضاء على أحد المهاجمين

الشرطة الروسية

ستافروبول- (د ب ا):

أعلنت إدارة الداخلية في إقليم ستافروبول جنوب غربي ، اليوم الأربعاء ، عن إصابة شرطيين بطلق ناري في مدينة ييسينتوكي، خلال تفقدهما الهويات، والقضاء على أحد المهاجمين والبحث جار عن الثاني.

وقالت الادارة في بيان: أوقفت دورية تابعة لإدارة الداخلية في مدينة ييسينتوكي مواطنين بهدف التأكد من هويتهما ففتحا النار على الشرطيين، وتمكن الشرطيين من القضاء على أحد المهاجمين، فيما لاذ الآخر بالفرار"،بحسب وكالة سبوتنيك.

ولم يعط البيان أي تفاصيل عن هوية المهاجم القتيل.

يشار إلى أن روسيا القت ، في الأشهر القليلة الماضية، القبض على عدد من الإرهابيين المشتبه بهم من الجمهوريات الإسلامية السوفيتية سابقا في وسط آسيا، والتي غالبية سكانها من المسلمين.

وقاتل عدة آلاف من مسلمي هذه الجمهوريات في صفوف داعش في سورية والعراق.

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