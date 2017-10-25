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إحباط أكثر من 550 عملية إرهابية في دول منظمة شنجهاي خلال 3 سنوات

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مصراوي Masrawy

إحباط أكثر من 550 عملية إرهابية في دول منظمة شنجهاي خلال 3 سنوات

09:13 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

إحباط أكثر من 550 عملية إرهابية في دول منظمة شنجهاي خلال 3 سنوات

شنغهاي - أ ش أ:

أعلنت اللجنة التنفيذية لهيئة مكافحة الإرهاب الإقليمي، التابعة لمنظمة شنجهاي للتعاون، إحباط أكثر من 550 جريمة ذات طابع إرهابي ومتطرف قيد الإعداد خلال السنوات الثلاث الماضية.

وذكرت اللجنة - في بيان أوردته قناة ( اليوم) اليوم الأربعاء - أنه خلال الفترة المذكورة، تم تحييد النشاط الإجرامي لأكثر من 1500 إرهابي من مواطني الدول الأعضاء في منظمة شنجهاي، ومنع أكثر من 200 شخص من دول المنظمة من الانتقال إلى الخارج للقتال في صفوف الإرهابيين.

وأشارت اللجنة إلى أنه تمت مصادرة أكثر من 700 عبوة ناسفة يدوية الصنع، وأكثر من 50 طنًا من المتفجرات، وأكثر من 6 آلاف قطعة سلاح ناري، ونصف مليون ذخيرة، منوهة بأن تعاون الهيئات المختصة في منظمة شنجهاي سمح بإغلاق حسابات لألفي شخص متورطين في تمويل الإرهاب، وحجب أكثر من 100 ألف موقع على الإنترنت يحتوي على 900 ألف مادة ذات طابع إرهابي ومتطرف.

يُشار إلى أن منظمة شنجهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست في عام 2001 في شنجهاي بواسطة قادة ست دول، هي: روسيا، والصين، وكازاخستان، وقرغيزستان، وطاجكستان، وأوزبكستان، وتتلخص أهداف المنظمة في تعزيز سياسة الثقة المتبادلة وحسن الجوار بين الدول الأعضاء، والتعاون في محاربة الإرهاب ودعم الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات ومواجهة حركات الانفصال والتطرف الديني أو العرقي.

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