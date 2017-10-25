العمليات المشتركة العراقية: ننسق استخباراتيا مع النظام السوري في معركة الحدود

بغداد - أ ش أ:

أكد المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق العميد يحيى رسول أن تنسيقا استخباراتيا يجري مع النظام السوري بهدف طرد التنظيم المتطرف من كامل هذا الشريط الحدودي.

وأضاف رسول - في تصريح خاص لقناة العربية الإخبارية اليوم الأربعاء - أن القطاعات الأمنية مستمرة بعملية التقدم لتحرير واحكام القبضة على الحدود، لافتا إلى أن هناك تنسيقا يخص العمل الاستخباراتي لمنع التسلل الإرهابي.

وشدد رسول على ضرورة التصدي لأي فرصة تمكن الإرهابيون من العودة إلى الأراضي العراقية بعد تحريرها، مؤكدا أن عمليات التحرير تهدف إلى تحرير المواطن قبل الأرض.

وأضاف أن تنظيم داعش على الرغم من وجوده في بعض المناطق منذ فترة إلا أنه منكسر نفسيا أمام عزيمة القوات العراقية.

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد دعت وسائل الإعلام الراغبة بتغطية عملية استعادة القائم وراوة في غرب الانباء إلى تسجيل اسماء مندوبيها ومراسليها لدى خلية الاعلام الحربي التابعة للعمليات.