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شرم الشيخ تستقبل أولى رحلات الطيران من أوزبكستان

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مصراوي Masrawy

شرم الشيخ تستقبل أولى رحلات الطيران من أوزبكستان

09:06 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

شرم الشيخ تستقبل أولى رحلات الطيران من أوزبكستان

مطار شرم الشيخ

القاهرة- (مصراوي):

استقبل مطار شرم الشيخ، الأحد الماضي، رحلة أول رحلة طيران من أوزبكستان على متنها 235 سائحا من بينهم عدد من مديري وممثلي الشركات السياحية الأوزبيكية، وذلك في إطار الجهود المصرية من خلال السفارات في الخارج لتشجيع حركة السياحة الوافدة إلى .

وقالت د. أماني العتر سفيرة مصر في أوزبكستان، بحسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية، إن مصر شاركت في آخر ثلاث دورات للمعرض السياحي الدولي بأوزبكستان من أجل إعطاء دفعة قوية لإعادة اهتمام شركات السياحة الأوزبكية بالسوق المصري.

كما قامت السفارة بعرض فيلم ترويجي عن السياحة في مصر خلال الاحتفال بالعيد الوطني، فضلا عن التواصل المستمر مع الشركات السياحية وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة للمجموعات السياحية. وأضافت أنه من المقرر أن يستقبل مطار شرم الشيخ 4 رحلات طيران أخرى من أوزبكستان خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2017.

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