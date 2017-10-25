الرئيس السوداني يعود لبلاده بعد جولة خليجية

الخرطوم - أ ش أ:

عاد الرئيس السوداني عمر البشير والوفد المرافق له، إلى بلاده مساء اليوم الأربعاء، بعد جولة عربية استغرقت 4 أيام وشملت دول الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية، حيث أجرى خلالها مباحثات ثنائية مع قادة تلك الدول حول سبل تعزيز العلاقات مع الخرطوم.

وكان في استقبال البشير ومرافقيه بمطار الخرطوم الدولي، نائبه الأول رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح، وعدد من الوزراء والمسئولين في الدولة.

وقال وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور، في تصريح صحفي بمطار الخرطوم، إن البشير التقى بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد وأعضاء حكومته في جلسة مباحثات مغلقة، تناولت العلاقات الثنائية وتقويتها، كما وجه الشكر لأمير الكويت على دعمه لرفع العقوبات الأمريكية عن السودان.

وأضاف أن البشير بحث مع رئيس مجلس الأمة الكويتي، العلاقات البرلمانية بين البلدين، منوها إلى لقائه برئيس مجلس الوزراء لمناقشة تفاصيل العلاقات بين البلدين خاصة قضية الاستثمارات الكويتية في السودان؛ التي يوليها رعايته الخاصة.

وأشار غندور إلى أن البشير التقى بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعدد من أعضاء حكومته، وتناولت اللقاءات علاقات البلدين، بالإضافة إلى الأحداث الجارية بالمنطقة خاصة في اليمن وسوريا.

وقال إن الرئيس السوداني وجه الشكر لخادم الحرمين الشريفين على الجهد الذي بذله، وولي عهده خلال الفترة الماضية، من أجل رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، وبحث معه مستقبل العلاقات بين البلدين والتنسيق المستمر في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.