وزير الخارجية الباكستاني: أمريكا لا يمكن أن تنجح في أفغانستان بدون تعاون باكستان

إسلام آباد - أ ش أ:

أكد وزير خارجية باكستان خواجة آصف، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تنجح في مكافحة الإرهاب في أفغانستان بدون مساعدة باكستان.

ونقلت قناة (جيو) الباكستانية اليوم عن وزير الخارجية قوله في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس الشيوخ الباكستاني: "إن 45% من أراضي أفغانستان مازالت تحت سيطرة عناصر تنظيم داعش الإرهابي، والعناصر الإرهابية ليست في حاجة إلى الاختفاء في باكستان بالنظر إلى وجود مجال واسع لذلك داخل أفغانستان ذاتها".

وتأتي هذه التصريحات في إشارة واضحة لاتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإسلام آباد مؤخرا بإيواء عناصر إرهابية.

وأضاف آصف: أن"بلادنا تمكنت من استعادة السلام في أراضيها على نطاق واسع، والدليل على ذلك تناقص عدد الغارات الجوية في أراضيها باستخدام طائرات بدون طيار بالمقارنة بالأعوام السابقة".

وتابع: "لقد تخلصنا من العناصر التي كانت السبب في تنفيذ الغارات الجوية بطائرات بدون طيار"، مشيرا إلي أن باكستان ليست دولة عظمى، لكن شعبها قدم تضحيات كبيرة في الحرب ضد الإرهاب.

وأشار آصف إلى أنه أكد خلال لقائه الأخير مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، في إسلام آباد عدم وجود أية ملاجئ أمنية للإرهابيين في أراضي باكستان.