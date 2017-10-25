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"التضامن" ردًا على "تعذيب الأطفال" بدار أيتام مصر الجديدة: "بقاله 7 سنين"

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مصراوي Masrawy

"التضامن" ردًا على "تعذيب الأطفال" بدار أيتام الجديدة: "بقاله 7 سنين"

09:03 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

القاهرة- أ ش أ:

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء، أن الفيديو المعروض لأطفال يتعرضون لربط أقدامهم في سرائر بدار زمزم للأيتام بمصر الجديدة، قديم ويعود تاريخه إلى أكثر من 7 سنوات.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي-، أن فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة تلقى شكوى بشأن هذا الفيديو، فتوجه على الفور إلى الدار، وقد اتضح أن هذه الدار بها 27 فتاة تتراوح أعمارهن بين 12 و17 عاما وفي مختلف المراحل التعليمية (إعدادي - ثانوي عام وتجاري) وملتحقات بمدارس خاصة.

وحول الفيديو الذي يظهر تعرضهن للضرب، اتضح للفريق أنه قديم منذ أكثر من 7 سنوات، وذكرت الفتيات أن المشرفة التي كانت تقوم بتعذيبهن بالضرب والربط في السرائر تدعى أمل حسين، وتم فصلها من العمل بالدار منذ ذلك الوقت، أي منذ 7 سنوات، نتيجة ارتكابها لتلك السلوكيات المشينة.

وتابع البيان أن الفتيات أكدن خلال جلسات فردية وجماعية أجراها فريق وزارة التضامن مع الفتيات لسماع شهادتهن، أنهن يتعاملن معاملة جيدة من القائمين عليهن ولا يتعرضن لأي عقاب بدني في الوقت الحالي.

وأضاف أن الدار تعقد جلسات نفسية للفتيات مع الدكتور مصطفي عبد القادر، ولوحظ المعاملة الجيدة المهنية من القائمين على الفتيات وأيضا نظافة ونظام الدار.

وأهابت وزارة التضامن الاجتماعي كافة وسائل الإعلام التعامل بتحري الدقة في نقل أي صور أو فيديوهات قديمة قد تسبب أذى نفسيا للأطفال.

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مصراوي Masrawy

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