السيسي يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي

باريس- أ ش أ:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الأربعاء، برئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه، وذلك بمقر مجلس الشيوخ.

وكان لارشيه في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله لمقر مجلس الشيوخ، واستعرض السيسي حرس الشرف، ثم صافح رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي أعضاء الوفد المصري المرافق للرئيس السيسي.

وتناولت المباحثات بين الجانبين والتي امتدت علي مأدبة عشاء عمل، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وخاصة العلاقات البرلمانية و تطورات الأوضاع في الشرق الاوسط و جهود الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي و التشريعي و الاداري.