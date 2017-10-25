أول تعليق من البابا تواضروس على حادث الواحات ومقتل "كاهن المرج" ​

الإسكندرية- أ ش أ:

أشاد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بتضحيات جميع الشهداء الذين سقطوا خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه بالأبطال تحيا الشعوب.

وقال البابا تواضروس، في عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل في بيت الكرمة بكينج مريوط بالإسكندرية: "نذكر بالخير كل شهداء مصر الذين سقطوا في الأيام الماضية، القمص سمعان شحاته ورجال الشرطة الذين سقطوا في حادث طريق الواحات الإرهابي وشهداء مصر في سيناء".

وأضاف البابا تواضروس: "كل أسرة شهيد تفتخر أنه صار منها بطل والأسر تفتخر بأبنائها الشهداء الذين قدمتهم فداء لمصر سواء مسلمين أو مسيحيين فمصر هي الوطن المتميز بالرباط بين أبنائه ووحدته الوطنية مصر مثلما بها نيل واحد بها شعب واحد أيضا"، مشيرًا إلى أن مصر تخوض حربين ربما لم تعرفهما بعض الدول الحرب الأولى هي الحرب على الإرهاب، وحرب التنمية.

وأشار البابا تواضروس إلى أنه حضر مؤتمرا في ألمانيا الأسبوع الماضي تلبية لدعوة من الكنيسة الألمانية وهي كنيسة لوثرية بروتسانتية دعت للمؤتمر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على المشاركة به نظرا لأنها أكبر كنيسة في الشرق الأوسط ودورها أن تساند جميع الكنائس والمسيحيين في المنطقة كلها.

كما أشار البابا إلى أنه أجرى فحوصات طبية في ألمانيا لمعاناته من آلام في الظهر والعمود الفقري.