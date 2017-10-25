داعشيان يقتلان 15 من مسلحي طالبان شمالي أفغانستان

كابول - أ ش أ:

قتل مسلحان ينتميان إلى تنظيم "داعش" الإرهابي 15 مسلحًا من حركة (طالبان) في إقليم جوزجان شمالي أفغانستان.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن مسؤول محلي أفغاني، اليوم الأربعاء، قوله إن الهجوم وقع في منطقة كوش تابا بإقليم جوزجان، مشيرة إلى أن حركة (طالبان) لم تعلق على الهجوم حتى الآن.

كان إقليم جوزجان قد شهد عدّة اشتباكات متفرقة بين مسلحي تنظيم (داعش) وحركة (طالبان)، سقط فيها قتلى من الجانبين.

ويعتبر جوزجان من الأقاليم المضطربة نسبيًا شمالي أفغانستان، حيث تنشط العناصر والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية في عدد من أحيائه، وشهد الإقليم أنشطة متنامية للعناصر المسلحة الموالية لتنظيم (داعش)، تضمنت هجمات عديدة على مؤسسات حكومية وغير حكومية وعمليات اختطاف.