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مقتل 13 عنصراً من تنظيم داعش في قصف لطائرة أمريكية بمحافظة البيضاء

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مصراوي Masrawy

مقتل 13 عنصراً من تنظيم داعش في قصف لطائرة أمريكية بمحافظة البيضاء

08:36 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

مقتل 13 عنصراً من تنظيم داعش في قصف لطائرة أمريكية بمحافظة البيضاء

طائرة بدون طيار

صنعاء- (د ب أ):

أفاد مصدر محلي مسؤول، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل 13 عنصراً ينتمون لتنظيم داعش في قصف لطائرة أمريكية من دون طيار، بمحافظة البيضاء، 268 كيلومترا جنوب شرق العاصمة صنعاء.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ)، إن طائرة أمريكية من دون طيار استهدفت بغارتين جويتين، تجمعاً لمسلحين ينتمون لتنظيم داعش في منطقة قيفة بمدينة رداع، ما أسفر عن مقتل 13 عنصرا منهم.

وبحسب المصدر، أسفرت الغارتان عن تدمير آليتين للتنظيم.

وكانت طائرات أمريكية قد شنت الاثنين الماضي غارات جوية على معسكرات لتنظيم داعش في المدينة نفسها، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من عناصر التنظيم.

وانتشرت خلال الأشهر الماضية عناصر تنظيم داعش في مدينة رداع التي تنشط فيها كذلك خلايا تابعة لتنظيم القاعدة، مستغلة الانفلات الأمني في المحافظة التي تشهد معارك مستمرة بين الحوثيين والقوات الموالية لهم من جهة، والقوات الحكومية مسنودين بقوات التحالف العربي من جهة ثانية.

وتنفذ طائرات أمريكية من دون طيار ضربات تستهدف قيادات وعناصر يعتقد انتمائها لتنظيم القاعدة وداعش في اليمن، ضمن اتفاقية أبرمتها واشنطن مع اليمنية في إطار "مكافحة الإرهاب".

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